KYK'da Bir Asansör Vakası Daha: 1 Yaralı

Bartın'da kız öğrenci yurdundaki asansörün düşmesi nedeniyle 1 öğrenci yaralandı.

KYK'da Bir Asansör Vakası Daha: 1 Yaralı

Bartın'da kız öğrenci yurdunda bulunan asansör düştü. Asansörde bulunan bir kız öğrenci yaralandı.
Edinilen etkilere göre, Bartın'ın Ağdacı köyünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansör, zemin kata çakıldı.

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı öğrenci, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralının sağlık birimlerinin iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Karşı Yöndeki Araca Çarptı: 8 Yaralı Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Karşı Yöndeki Araca Çarptı: 8 Yaralı
Zorlu'da "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Galası Yapıldı Zorlu'da "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Galası Yapıldı
Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar
Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir? Ne İşe Yarar? Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir?