Kuzu Eti mi Yoksa Dana Eti mi Daha Sağlıklı? Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

KUZU ETİ

Kuzu eti, özellikle B vitaminleri, çinko ve demir gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi gibi birçok önemli vücut fonksiyonu için gereklidir.

Kuzu eti, genellikle daha yağlıdır ve doymuş yağ oranı yüksektir. Bu da yüksek kolesterol ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

Kendine özgü lezzeti ve yumuşak dokusuyla kuzu eti, birçok yemeğe farklı bir tat katmaktadır.

Bazı kişilerde sindirim sorunlarına neden olabilir.