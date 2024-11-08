Kuyruk Yağının Faydaları Nelerdir?

Kuyruk yağı, omega-3 ve omega-6 gibi doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir kaynak. Aynı zamanda A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler içeriyor, bu da vücudun enerji ihtiyacını karşılamada etkili olmasını sağlıyor. Geleneksel kullanımları arasında soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelmesi de yer alıyor; boğazı yumuşatıcı özelliği nedeniyle bazı hastalıklarda destekleyici olarak tüketiliyor.