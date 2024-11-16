Kutsal Ağaç Olarak Kabul Ediliyor: Yaprağını Kaynatıp İçen 120 Yaşını Görüyor
Bilim insanları, Vilcabamba'nın insanlarının 120 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerinin sırrını çözmeye çalışıyor. Vilcabamba'nın uzun ömürlü sakinlerinin sırrı, İnka döneminde kutsal kabul edilen wilco ağacının yapraklarında gizli olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
And Dağları'nın kalbinde saklı bir cennet olan Vilcabamba Vadisi sakinlerinin olağanüstü uzun ömürleriyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Bilim insanları, buradaki insanların 120 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerinin sırrını çözmeye çalışıyorlar.
Vilcabamba'nın uzun ömürlü sakinlerinin sırrı, İnka döneminde kutsal kabul edilen wilco ağacının yapraklarında gizli olabilir. Ancak bölgenin ılıman iklimi, mineral açısından zengin suları ve temiz havası da bu uzun yaşamın önemli faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen bu doğal ortam, Vilcabamba'ya "koroner kalp hastalığına karşı bağışıklık adası" unvanını kazandırmış.
BİNLERCE YILLIK TARİH
Vilcabamba, sadece uzun ömürlü insanlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihiyle de dikkat çekiyor. İnka İmparatorluğu'nun son sığınağı olarak bilinen bu vadi, İspanyol işgali sırasında İnkaların korunaklı bir limanı olmuş. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mezarlar, kanallar ve tarım terasları, bölgenin zengin tarihini gözler önüne seriyor.
DOĞANIN KALBİNDE SAĞLIKLI YAŞAM
Vilcabamba sakinleri, uzun ve sağlıklı yaşamlarını doğal çevreleriyle uyum içinde olmalarına borçlu. Aynı zamanda kutsal kabul edilen wilco ağacının yapraklarını kaynatıp içmeye... Sabah yürüyüşleri, tarım faaliyetleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını destekliyor.