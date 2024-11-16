Kutsal Ağaç Olarak Kabul Ediliyor: Yaprağını Kaynatıp İçen 120 Yaşını Görüyor

BİNLERCE YILLIK TARİH

Vilcabamba, sadece uzun ömürlü insanlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihiyle de dikkat çekiyor. İnka İmparatorluğu'nun son sığınağı olarak bilinen bu vadi, İspanyol işgali sırasında İnkaların korunaklı bir limanı olmuş. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mezarlar, kanallar ve tarım terasları, bölgenin zengin tarihini gözler önüne seriyor.