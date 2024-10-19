Kütahya’da "Helal Gıda ve Boykot" konulu konferans

Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından "Boykot ve Helal Gıda" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Üyesi Dr. İdris Tüzün ve Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Genel Müdürü Gıda Mühendisi Hayreddin İşbilir de katıldı.

İdris Tüzün, konuşmasında, helal lokmanın maddi ve manevi hayatımıza tesirlerinden bahsetti. Tüzün, "Gerçekleri gördüğümüz, kişisel bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yememizle, içmemizle, helale dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız şeylerin helal olması gerekiyor; yoksa manen zarar görürüz. Eskiden ordular şehirleri, kaleleri fethederdi, değil mi? Ama günümüzde manevi fetihler ve işgaller var Özellikle gıda konusunda Türkiye tamamen işgal edilmiş durumda, daha kötü ise, beyinlerin işgal edilmesi gerekiyor. Öncelikle, aile hayatımıza bir ihsan kazandırmamız gerekiyor. Ama helal ve haram konusunda ne kadar dikkat ediyoruz? Bizim organize bir şekilde, Müslümanlar olarak toplumdaki ahlaksızlıklarla ve haramlarla mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği Genel Müdürü Hayreddin İşbilir, boykotun artık imanı bir mesele olduğunu dile getirdi. İşbilir, "Bugün Türkiye'ye yılda 4 bin tane katkı katılıyor. Bu gıda maddesi. Bir de kozmatikte kullunalın katkı maddesi var. Bu da 8 bin civarında. Boykot bir imani meselesidir" diye konuştu.

Konferansın ardından Tüzün'e, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Başkanı Ülfet Balon, İşbilir'e de AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA