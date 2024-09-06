Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar

Kusursuz patates kızartması yapmanın 3 farklı yolunu sizlerle paylaşacağız. Bu yöntemler, şeflerin kullandığı profesyonel tekniklerdir ve evde kolaylıkla uygulanabilir.

Patates kızartması enfes kokusu ve görüntüsüyle herkesin aklını başından alan yiyeceklerden biridir. Patatesi soyup kızmış yağa atıp pişmesini beklemek her ne kadar kolaymış gibi görünse de istediğimiz sonucu almaya yetmez.

Evde yapılan patates kızartması dışarıda yemeye bayıldığımız o patates kızartmalarına benzemiyor. Çıtır çıtır bir patates kızartması yapmanın bazı incelikleri var. Dünyaca ünlü şey Raymond Blanc’in önerileriyle siz de harika patates kızartması yapabileceksiniz.

İki Michelin yıldızına sahip Blanc, patates kızartması ve fırında patates kızartması için takipçileriyle sırrını paylaştı.