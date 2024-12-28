Şehir Efsanesi Oldu, Dilden Dile Yayıldı: Bütün Evli Çiftler Bu Aynanın Peşinde
Osmanlı döneminden kalma "küstüm aynası" evli çiftlerin bir saniye bile dargın kalmasına müsaade etmiyor. İzmit'te düzenlenen antika festivalinde sergilenen "küstüm aynası"nın efsanesi dilden dile yayıldı.
Kaynak: İHA
Osmanlı dönemine dayanan ve "küstüm aynası" olarak bilinen geleneksel bir obje, evli çiftlerin bir saniye bile dargın kalmasına müsaade etmiyor. Efsanesi dilden dile yayılan ve tarihi hikayesiyle dikkat çeken bu ayna, günümüzde antika pazarlarında nadir bulunan eserler arasında yer alıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen antika festivalinde sergilenen "küstüm aynası", hem estetik hem de hikayesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle evli çiftler, bu anlam yüklü objenin tarihinden ilham alarak geleneksel değerlere bir kez daha hayran kalıyor. Geleneğe göre, çiftlerden biri eşine küstüğünde aynayı ters çevrilip gönül alana kadar öyle durur, gönül alındıktan sonra ise düz yüzü çevrilir. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de kurulan antika festivalinde en özel parçalardan biri olan ayna, çiftler tarafından özellikle hikayesiyle dikkat çekiyor.
"100 YILLIK TARİHİ ESER"
30 yıldır antika eserler ile uğraştığını söyleyen esnaf Cüneyt Başar, "Osmanlı'dan kalma 'küstüm aynası' adlı antika eserimiz var. İçi kehribar, üstü de gümüş kaplama ile yapılmış. Eskiden gelin eşine küstüğünü anlatmak için aynayı ters asarmış. O zamanlar çok da küs kalınmazmış, dargınlık en fazla bir gün sürermiş. Elimde bulunan ayna aşağı yukarı 100 yıllık bir eser.
BİN TL'YE SATILIYOR
Küçükten büyüğe doğru 4 parçaydı, diğerleri satıldı. Genelde antika eserler köylerden çıkıyor. Ancak değerinin de farkına varıldığı için kimse antikayı vermek istemiyor. Hurda fiyatı da yükseldiği için dekoratif ürünlerde bize pahalı geliyor. Küstüm aynasını ortalama bin TL'den satıyoruz. Keşke herkes alsa da evine bir tane koysa. Eşler birbirlerine küs kalmaz hemen dargınlığı anlayıp birbirlerinin gönlünü alırlar” şeklinde konuştu.