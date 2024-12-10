Kurutma Makinesinden Çıkan Bu Toza Dikkat: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı

KURUTMA MAKİNESİ ÇAMAŞIRLARA ZARAR VERİR Mİ?

Doğru program ve uygun kumaşlar seçildiğinde, kurutma makinesi çamaşırlara zarar vermekten ziyade, onları daha hijyenik hale getirir. Ancak, her kumaş tipi kurutma makinesine uygun değildir. Yünlü, ipekli ve bazı hassas kumaşlar yüksek ısıya maruz kaldığında deforme olabilir veya yıpranabilir. Bu nedenle, çamaşırlarınızın etiketindeki talimatları dikkatlice okumak önemlidir.