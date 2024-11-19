Kuru Temizlemeci Açıkladı: Kıyafetten Yağ Lekesini Tek Hamlede Silgi Gibi Silecek Yöntem

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız yağ lekeleri, kıyafetlerimizin ömrünü kısaltan ve estetiğini bozan en büyük sorunlardan biridir. Bu lekelerden kurtulmak için genellikle çamaşır suyu gibi güçlü kimyasallara başvururuz. Ancak bu kimyasalların hem sağlığımız hem de çevre için zararlı etkileri bulunmaktadır. Yağ lekelerini çıkarmak için daha doğal ve güvenli yöntemler belli oldu.