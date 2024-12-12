Kuru Fasulyeyi Pişirirken Tencereye 1 Kaşık Ekleyin! Besin Değeri Artıyor

Tabii ki, kuru fasulye tarifi verebilirim. İşte basit bir kuru fasulye tarifi:

Malzemeler:



- 2 su bardağı kuru fasulye

- 1 adet büyük boy soğan

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 adet orta boy domates

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 5 su bardağı su

- İsteğe bağlı: 1 adet kırmızı biber veya yeşil biber

Yapılışı:



1. Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol su ile ıslatın.

2. Ertesi gün fasulyeleri süzün ve yıkayın. Ardından bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Haşlama işlemi sırasında köpük oluşursa kaşıkla alıp atın.

3. Soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede kızdırın ve soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

4. Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

5. Domatesleri küçük küpler halinde doğrayıp tencereye ekleyin. Domatesler yumuşayana kadar pişirin.

6. Haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyin. Üzerine tuz, şeker ve sıcak suyu ekleyin. Karıştırın.

7. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

8. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış biberleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!