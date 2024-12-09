Kuru Fasulyeyi Pamuk Gibi Yapan Yöntem: 1 Kaşık Atınca Tüm Gazını Çekiyor
Kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olsa da, bazı kişilerde gaz sorununa yol açabiliyor. Bu durum, kuru fasulyedeki bazı sindirilmesi zor bileşiklerden kaynaklanıyor. Ancak, aşçıların yıllardır kullandığı bir yöntemle bu sorunu artık kolayca çözebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuru fasulyedeki oligosakkarit adı verilen şekerler, vücudumuz tarafından sindirilemiyor. Bu şekerler bağırsaklarda fermente olarak gaz oluşumuna neden oluyor. Karbonat ise bu şekerlerin etkilerini azaltarak gaz sorununu çözüyor.
Aşçılar kuru fasulyeyi pişirirken suya bir kaşık karbonat ekleyerek, fasulyenin gaz yapmasını engellediklerini açıkladı. Karbonat, fasulyenin pişirme sürecinde gazı emerek bağırsaklara ulaşmasını engelliyor. Böylece, kuru fasulyenin lezzetinden ödün vermeden gaz sorununu ortadan kalkmış oluyor.
KURU FASULYE İÇİN EK İPUÇLARI
Kimyon ve Kekik: Kuru fasulyeye ekleyeceğiniz bir tutam kimyon ve kekik, sindirimi kolaylaştırarak gaz sorununu azaltır.
Suda Bekletme: Kuru fasulyeyi pişirmeden önce bir gece suda bekletmek, içindeki gaz yapıcı maddelerin bir kısmının çıkmasını sağlar.
Patates İlavesi: Pişirme sırasında tencereye bir veya iki adet çiğ patates eklemek de gazın azalmasına yardımcı olur.