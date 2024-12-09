Kuru Fasulyeyi Pamuk Gibi Yapan Yöntem: 1 Kaşık Atınca Tüm Gazını Çekiyor

KURU FASULYE İÇİN EK İPUÇLARI

Kimyon ve Kekik: Kuru fasulyeye ekleyeceğiniz bir tutam kimyon ve kekik, sindirimi kolaylaştırarak gaz sorununu azaltır.

Suda Bekletme: Kuru fasulyeyi pişirmeden önce bir gece suda bekletmek, içindeki gaz yapıcı maddelerin bir kısmının çıkmasını sağlar.

Patates İlavesi: Pişirme sırasında tencereye bir veya iki adet çiğ patates eklemek de gazın azalmasına yardımcı olur.