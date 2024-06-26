Kuru fasulyeye 1 tutam atınca böceklenmiyor: Kuru fasulyeyi böceklenmeden muhafaza edebileceksiniz

Sıcak havaların etkisiyle kuru fasulyede böceklenme sorunu da artmaya başladı. Ancak bu etkili yöntemle kuru fasulyeler aylarca böceklenmeden taze kalacak. İşte kuru fauslyenin böceklenmemesi için uygulamanız gerekenler

Son Güncelleme:
Kuru fasulyeye 1 tutam atınca böceklenmiyor: Kuru fasulyeyi böceklenmeden muhafaza edebileceksiniz - Resim: 1

Bakliyatlar hem faydalı hem de lezzetli besinlerdir. Kuru fasulye de Türk mutfağında asla eksik olmayan bakliyatlardan biridir. Yaz mevsimiyle birlikte bazı bakliyatlarda hızla böceklenme meydana gelebilir.

Bunlardan biri de kuru fasulyedir. Kuru fasulyeyi böceklenmeden saklamak için bazı etkili yöntemler mevcuttur.

Bu saklama yöntemiyle saklayacağınız kuru fasulyeler uzunca süre böceklenmeyerek tazeliğini koruyacak.

İşte kuru fasulyenin böceklenmesini önlemek için yapmanız gerekenler...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Argan yağı yanında halt etmiş: Saçları haftada 3 cm uzatıyor. Saçları uzatan mucize yağ bulundu. Saçları hangi yağ uzatır? Argan yağı yanında halt etmiş: Saçları haftada 3 cm uzatıyor
Yapboz yapan iki mutlu fare arasındaki 3 farkı 12 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 12 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Ağız kokusunu tek seferde kesip atıyor: Nefesiniz ferahlayacak. Ağız kokusunu ne yok eder? Ağız kokusunu tek seferde kesip atıyor
Bu karışım selülit ve çatlakları bir çırpıda yok ediyor: Türk kahvesinin içerisine ekleyin ve sürün. Selüliti hangi kür yok eder? Bu karışım selülitleri bir çırpıda yok ediyor
Çay ve kahve lekesini halıdan silgi gibi silip atıyor: Geçmeyecek diye sakın karalar bağlamayın. Çay ve kahve lekesi nasıl çıkar? Çay ve kahve lekesini halıdan silgi gibi silip atıyor
Kararmış derz aralarını saniyeler içerisinde bembeyaz yapıyor: Üstelik çamaşır suyu kullanmaya dahi gerek kalmıyor. Kararmış derz arası nasıl temizlenir? Kararmış derz aralarını saniyeler içerisinde bembeyaz yapıyor
Topuğunuza limon sürün ve bekleyin: Etkilerini gören her gün yapmak isteyecek. Topuğa limon sürmek ne işe yarar? Topuğunuza limon sürün ve bekleyin...
Duş başlığı kirecini hızla söküp atıyor ayna gibi parlatıyor: Duş başlığı kirecine doğal formül bulundu Duş başlığı kirecini hızla söküp atıyor ayna gibi parlatıyor
Günde 1 avuç yiyen çatır çatır kilo veriyor: Sindirim sistemini hızlandırıyor, uzun süre tok tutuyor. Kilo vermeyi hızlandıran yemiş hangisidir? Günde 1 avuç yiyen çatır çatır kilo veriyor
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu Çekya maçının muhtemel ilk 11'i bellioldu
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"
Kocaeli'de öğretmen cinayeti: Okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü Okul müdür yardımcısı 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek: İşte tatile gireceği tarih... Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek