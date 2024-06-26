Kuru fasulyeye 1 tutam atınca böceklenmiyor: Kuru fasulyeyi böceklenmeden muhafaza edebileceksiniz

Bakliyatlar hem faydalı hem de lezzetli besinlerdir. Kuru fasulye de Türk mutfağında asla eksik olmayan bakliyatlardan biridir. Yaz mevsimiyle birlikte bazı bakliyatlarda hızla böceklenme meydana gelebilir.

Bunlardan biri de kuru fasulyedir. Kuru fasulyeyi böceklenmeden saklamak için bazı etkili yöntemler mevcuttur.

Bu saklama yöntemiyle saklayacağınız kuru fasulyeler uzunca süre böceklenmeyerek tazeliğini koruyacak.

İşte kuru fasulyenin böceklenmesini önlemek için yapmanız gerekenler...