Kuru Fasulyede Gaz Sorunu Tarihe Karışacak: Islatırken Sadece 1 Adeti Yetiyor

BU YÖNTEMLE ASLA GAZ YAPMIYOR

Salatalık Püf Noktası: Fasulyeyi ıslatırken içine bir adet doğranmış salatalık ekleyin. Bu yöntem, fasulyedeki gazı azaltır ve dağılmayı önler. Salatalık, fasulyenin içindeki şekerleri dışarı çekerek hem sindirimi kolaylaştırır hem de lezzetini artırır. Bu teknik, sadece ıslatma aşamasında değil, haşlama sırasında da uygulanabilir.