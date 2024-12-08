Kurtlar Vadisi’nin Efsanelerinden Yıllar Sonra Bir İlk: Bu Kez Amaçları Farklı

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi’nin, bir döneme damga vurmuş oyuncuları yeniden bir araya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kurtlar Vadisi’nin Efsanelerinden Yıllar Sonra Bir İlk: Bu Kez Amaçları Farklı - Resim: 1

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen oyuncular, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Osman Sınav'a moral vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dizinin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ, dizinin ilk yıllarında yönetmenlik ve yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'ı ziyaret etti.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve 10 sezon boyunca ekranda kalan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekrana kilitlemişti. Dizi, yalnızca televizyon ekranlarında değil, ardından çekilen filmleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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