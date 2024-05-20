Kurbağa avlayan yılana terlikli müdahale; avından ettikleri yılana gözleme ikram ettiler

Antalya'da yurttaşlar kurbağa avlayan yılanı görünce terlikle müdahale ederek engel oldu. Daha sonra ise yılana gözleme ve su ikram ettiler.

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Antalya'da Kepez Kent Ormanı’nda bir yılanın kurbağayı avladığını gören yurttaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken görüldü.
Ancak yurttaşlardan biri kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı. Avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, suyu kana kana içti.

Kaynak: İHA

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