Kumaşa Dökülen Mumu Temizlemenin En Etkili Yöntemi! Sakın Bu Şekilde Ovalamayın

BUZ UYGULAMASI İLE MUMU SERTLEŞTİRİN

Mumun kumaş yüzeyine yapışmasını engellemek için donmasını hızlandırmak faydalıdır. Bunun için bir buz torbası ya da birkaç parça buz kullanarak lekenin üzerine 10-15 dakika boyunca uygulama yapın. Mum sertleştiğinde, bir spatula veya sert bir kart ile dikkatlice kazıyın. Bu aşamada, mumun büyük bir kısmını temizlemeniz mümkün olacaktır.