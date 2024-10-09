Kültür Turizminin Yeni Gözdesi Oldu: Turistler İstanbul'u Bıraktı O İlimize Göz Dikti

Gümüşhane, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan, dağlarla çevrili, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir şehir. Trabzon, Erzincan, Giresun ve Bayburt gibi illerle komşu olan bu küçük şehir, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. İşte Gümüşhane’de mutlaka görmeniz gereken yerler:

1. Altınpınar Limni Gölü Tabiat Parkı:

Sarıçam ormanlarıyla çevrili, Zigana Dağı’nın eteklerindeki bu muhteşem göl, dört mevsim büyüleyici manzaralar sunuyor. İlkbaharda doğanın uyanışına tanık olabilir, sonbaharda dökülen yaprakların eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Limni Gölü, doğa yürüyüşleri ve piknik için de harika bir adres.