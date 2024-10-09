Kültür Turizminin Yeni Gözdesi Oldu: Turistler İstanbul'u Bıraktı O İlimize Göz Dikti
Karadeniz'in az bilinen ancak köklü özelliklerine sahip Gümüşhane, son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin gezi merkezi haline gelmeye başladı. Doğu Karadeniz'in bozulmamış doğasına sahip Gümüşhane, birbirinden farklı özellikleri barındırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gümüşhane, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan, dağlarla çevrili, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir şehir. Trabzon, Erzincan, Giresun ve Bayburt gibi illerle komşu olan bu küçük şehir, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. İşte Gümüşhane’de mutlaka görmeniz gereken yerler:
1. Altınpınar Limni Gölü Tabiat Parkı:
Sarıçam ormanlarıyla çevrili, Zigana Dağı’nın eteklerindeki bu muhteşem göl, dört mevsim büyüleyici manzaralar sunuyor. İlkbaharda doğanın uyanışına tanık olabilir, sonbaharda dökülen yaprakların eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Limni Gölü, doğa yürüyüşleri ve piknik için de harika bir adres.
2. Santa Harabeleri:
Gümüşhane’nin Dumanlı Köyü’nde yer alan Santa Harabeleri, 1600’lü yıllarda Rumlara ev sahipliği yapmış, tarihi bir yerleşim. Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgede, 300’den fazla yapı günümüze ulaşmayı başarmış. Santa, bir zamanlar maden ocaklarıyla ünlüydü ve Rumlar döneminde önemli bir ekonomik merkezdi.
3. Krom Vadisi:
Gümüşhane’nin Yağlıdere Köyü’nde yer alan Krom Vadisi, tarihi İpek Yolu üzerindeki kemer köprüleri, kiliseleri ve şapelleri ile tarihi dokusu ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Özellikle Rumlardan kalan taş evler, tarihin izlerini yaşatıyor.
4. Satala Antik Kenti (Sadak Antik Kenti):
Kelkit ilçesinde bulunan ve antik kent olarak bilinen Satala, Roma döneminde Fırat Nehri'ni korumak için karakol amacıyla inşa edilen bir şehir. Satala Antik Kenti, bugün arkeolojik kazılarla keşfedilmeye devam ediyor.
5. Karaca Mağarası:
Torul ilçesinde yer alan Karaca Mağarası, yapısal özellikleri nedeniyle, solunum sıkıntısı çekenler için büyük bir şifa kaynağı oluyor. Karaca mağarası, bünyesinde birçok dikit, sarkıt ve travetrten havuzları bulundurarak ziyaretçilerini büyülüyor.
6. Kürtün Örümcek Ormanları:
Örümcek Ormanları, 400 yaşını aşmış dev köknar ve ladin ağaçlarıyla doğanın gücünü ve büyüleyiciliğini sergiliyor. Doğa yürüyüşleri için ideal olan bu koruma alanı, Gümüşhane’nin nefes kesici ormanlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek.
7. Sarıçiçek Köy Odaları:
Gümüşhane’nin mimari mirasını yansıtan Sarıçiçek Köy Odaları, kesme taş ve ahşap ustalığıyla yapılmış tarihi yapılar arasında yer alıyor. Zengin süslemeler ve el işçiliği ile dikkat çeken bu evler, zamanın ruhunu yansıtıyor.
8. Kov Kalesi:
Kov Kalesi Gümüşhane'nin Esenyurt Köyü'nde yer alan ve tırmanmak için büyük uğraş gerektiren bir tarihi yapı. 1361 yılında inşa edildiği düşünülen bu kale, Selçuklu döneminde de kullanılmış. Zorlu bir patikadan çıkılarak ulaşılan kale, panoramik bir manzara sunuyor.
9. Kadırga Yaylası:
Kadırga Yaylası, her yıl Temmuz ayında düzenlenen şenlikleriyle ünlü. Kürtün ilçesinde yer alan yayla, doğa ile iç içe olmak ve geleneksel şenliklerde keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal.
10. Tomara Şelalesi:
Tomara Şelalesi, 40 farklı kaynaktan besleniyor ve ziyaretçiler için eşsiz bir manzara sunuyor. Seydibaba Köyü’nde yer alan şelale, ziyaretçilere doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için eşsiz fırsatlar sunuyor.
11. Artabel Gölleri Tabiat Parkı:
Torul ilçesinde bulunan bu tabiat parkı, 20’den fazla buzul gölü ve dereleriyle büyüleyici bir doğal alan. Abdal Musa Zirvesi’ne düzenlenen yürüyüşlerle zirvenin eşsiz manzaralarına ulaşabilirsiniz.
12. Gümüşhane Konakları:
Gümüşhane’nin tarihi konakları, bölgenin geleneksel mimarisini ve kültürünü yansıtıyor. Abdi Bey Konağı gibi yapılar, ahşap süslemeleri ve geniş bahçeleri ile dikkat çekiyor.
13. İmera Manastırı:
Gotik mimarisiyle dikkat çeken İmera Manastırı, 1350 yılında inşa edilmiş ve günümüzde de önemli bir arkeolojik alan olarak korunuyor.
14. Torul Kalesi Cam Seyir Terası:
Torul Kalesi yakınında yer alan bu cam seyir terası, 240 metre yükseklikten şehri ve doğayı izleme imkanı sunuyor. Harşit Çayı’nın vadisi, dağlar ve şehri panoramik olarak izlemek için bu teras harika bir durak.
15. Zigana Dağı Turizm Merkezi:
Zigana Kayak Merkezi, kış turizmi için bölgenin önemli noktalarından biri. Kasım ve nisan ayları arasında karlarla kaplı olan Zigana, yaz aylarında ise yaylacıların uğrak noktası oluyor.