Kullanmadığınız Zamanlar Bu 4 Cihazın Fişini Mutlaka Çekmelisiniz

Teknolojik cihazlar arasında sıklıkla görülen 'vampir enerji' kullanımı, birçok cihazın çalışmadığı durumlarda dahi büyük enerji harcamasına neden oluyor. Elektrik faturalarını şişiren bu durumun önüne geçmek için uyarıda bulunan uzmanlar, kullanmamanız halinde mutlaka prizden fişini çekmeniz gereken 4 cihazı açıkladı.

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Kullanmadığınız Zamanlar Bu 4 Cihazın Fişini Mutlaka Çekmelisiniz - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, enerji ücretlerinde de büyük bir artışa neden oluyor. Son olarak geçtiğimiz ay açıklanan zamla birlikte elektrik kullanım bedelleri yüzde 38 oranında artırılırken, enerji uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi.

BU ALETLERİ HER ZAMAN PRİZDEN ÇEKİN

Günümüzde sayıları artış gösteren akıllı cihazlarla birlikte birçok ürün, kullanılmadığı ve bekleme moduna alınmış halinde bile ciddi enerji harcamaya devam eder. Özellikle ihtiyaç duyulması halinde suyu aniden ısıtması gereken kettle ya da bulaşık makinesi gibi aletlerin yanı sıra birçok ürün, aktif olmadığı dönemde dahi harcadığı enerji bedelleri ile elektrik faturasının yüklü gelmesine yol açabilir.

Bu duruma 'vampir enerji' ismini veren uzmanlar, fişe takılı olması halinde çok fazla enerji tüketen cihazların bir listesini yayınlayarak, bu aletlerin prizde takılı bekletilmemesini belirtti.

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