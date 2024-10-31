Kulak Arkasını 5 Dakika Boyunca Ovalayın, Olanlara İnanamayacaksınız: Araştırmalarla Kanıtlandı

Geleneksel masajlarda genellikle sırt, boyun ve bacaklar ön plana çıksa da, kulak masajının önemi çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa kulak, vücudumuzdaki enerji kanallarının bir merkezi konumunda. Kulak üzerindeki refleks noktalarına yapılan masaj, bu kanalları harekete geçirerek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor.