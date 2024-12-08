Küflenen Salçalara Son! Biber ve Domates Salçası Bu Yöntemle Haftalarca Taze Kalıyor

Yemeklerde çoğunlukla yerini alan salçalarda sık sık küflenme problemleri yaşanıyor. Peki salçalar küflenmeden daha uzun süre nasıl saklanabilir? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

Küflenen Salçalara Son! Biber ve Domates Salçası Bu Yöntemle Haftalarca Taze Kalıyor - Resim: 1

Domates ve acı biber salçası, yemeklerimizin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Ancak yanlış saklama koşulları, salçanın kısa sürede küflenmesine neden olabiliyor. Doğru yöntemlerle bu sorun kolayca önlenebilir ve salçalar uzun süre tazeliğini koruyabilir. İşte salçanın küflenmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken teknikler:

Kaynak: Haber Merkezi

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