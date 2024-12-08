Küflenen Salçalara Son! Biber ve Domates Salçası Bu Yöntemle Haftalarca Taze Kalıyor

Domates ve acı biber salçası, yemeklerimizin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Ancak yanlış saklama koşulları, salçanın kısa sürede küflenmesine neden olabiliyor. Doğru yöntemlerle bu sorun kolayca önlenebilir ve salçalar uzun süre tazeliğini koruyabilir. İşte salçanın küflenmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken teknikler:

Kaynak: Haber Merkezi