Küçük Yaşta Çırak Olarak Girdi, Fabrika Sahibi Oldu! Paraya Para Demiyor

İstanbul'da lise mezuniyeti sonrası beş yıl boyunca iki ağabeyi ve iki kardeşiyle birlikte bir tekstil fabrikasında çalışan Aytaç Karabulut, bir süre sonra kardeşleriyle birlikte kendi işlerini kurmaya karar verdi.

SERMAYELERİ EŞLERİNİN ALTINLARI OLDU

Karabulut ve kardeşleri, ailesinin de desteğiyle 2006 yılında İstanbul'da bir atölye kurarak giyim sektöründe üretime başladı. Kardeşler bu girişim için eşlerinin altınlarını ve babalarının aracını satarak sermaye oluşturdular.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

İşlerini hızla büyüten Karabulut kardeşler, 2011 yılında Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk fabrikalarını kurdular. Başarılı üretim ve ihracat süreçlerinin ardından Suluova OSB'de ikinci bir fabrika daha açan Karabulut ve kardeşleri, bugün yaklaşık 600 kişiye istihdam sağladıkları tesislerinde, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor.

Evli ve bir çocuk babası olan Karabulut, her zaman bir iş yeri açma hayali olduğunu ve bu hayali gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA