Kuaförde Saç Yıkanırken Başını Geriye Yaslayanlar Yandı: Ölümcül Risk Taşıyorsunuz
Kuaförde saç yıkanırken başını geriye yaslayanlar yandı. Kuaförde saç yıkatırken yapacağınız küçük bir hata, ölümcül sonuçlar yaratabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Güzellik salonları, rahatlama ve yenilenme mekanları olarak görülse de, bazı riskleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle kuaförde saç yıkanırken başını geriye yaslayanlar yandı. Saç yıkama sırasında alınan bu pozisyon, ölümcül olabiliyor.
SAÇINI YIKATTIKTAN SONRA FELÇ GEÇİRDİ
Kaliforniya'da yaşanan bir olay, kuaförlerde saç yıkatmanın gizli tehlikelerini gözler önüne serdi. Bir kadın, kuaförde saçını yıkattıktan sonra felç geçirdi. Uzmanlar, bu durumun "güzellik salonu felç sendromu" olarak adlandırılan bir rahatsızlık olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar, saç yıkatırken başın geriye doğru aşırı uzatılmasının, boyundaki damarlara baskı yaparak beyne giden kan akışını engellediğini açıkladı. Bu durumun, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar bazı durumlarda ölümcül sonuçlar da doğurabileceğini konusunda uyardı.
24 SAAT BOYUNCA KONUŞMA VE GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
"Güzellik Salonu Felç Sendromu" ilk olarak 1993 yılında ABD'de rapor edildi. Ve o tarihten beri birçok vaka tıp literatürüne geçti. Bunlardan biri, 2016 yılında Glasgow'da bir saç boyama işlemi sırasında felç geçiren iki çocuk annesi Adele Burns'e ait.
Saç rengini açtırma işlemi sırasında saçlarının 6 kez yıkanması sonucu felç geçiren Burns, 24 saat boyunca konuşma, görme ve hareket yetisini kaybetti.
SAÇINIZI YIKATIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Boyun desteği kullanın: Lavabonun üzerine boynunuzu yaslarken yastık ya da havlu kullanarak boynunuzu destekleyin.
Pozisyonunuzu iyi ayarlayın: Sandalyenin ve lavabonun yüksekliğini, boynunuzu aşırı geriye eğmeyecek şekilde ayarlayın.
Pozisyonunuzu değiştirin: Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, sık sık pozisyon değiştirerek boyundaki gerginliği azaltın.