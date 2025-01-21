Kuaförde Saç Yıkanırken Başını Geriye Yaslayanlar Yandı: Ölümcül Risk Taşıyorsunuz

24 SAAT BOYUNCA KONUŞMA VE GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

"Güzellik Salonu Felç Sendromu" ilk olarak 1993 yılında ABD'de rapor edildi. Ve o tarihten beri birçok vaka tıp literatürüne geçti. Bunlardan biri, 2016 yılında Glasgow'da bir saç boyama işlemi sırasında felç geçiren iki çocuk annesi Adele Burns'e ait.

Saç rengini açtırma işlemi sırasında saçlarının 6 kez yıkanması sonucu felç geçiren Burns, 24 saat boyunca konuşma, görme ve hareket yetisini kaybetti.