Kraliçe 2. Elizabeth'in Ölümünü Bilmişti... Ünlü Medyum Deborah Davies'in 2025 Yılı Kehanetleri Gündem Oldu

Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken medyum Deborah Davies, bu kez de 2025 yılı için kehanetlerini açıkladı. Davies, uzaylıların insanlıkla fiziksel temas kuracağını iddia ederek, “Uzaylılar artık bizden saklanmayacak. İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak zarar vermek istemiyorlar” dedi.