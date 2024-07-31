Köylülerin Sır Gibi Sakladığı Evde Yoğurt Mayalama Yöntemi: Yoğurt Hem Sert Hem Çok Lezzetli Oluyor
Yoğurt doğal şartlarda oldukça faydalı bir besin olarak tanınsa da, marketlerde satılan fabrikasyon yoğurtlar içerdikleri katkı maddeleri nedeniyle oldukça zararlı olabilmekte. Hem lezzet hem de sağlık açısından çok faydalı olan ev yoğurdu yapımında ustalaşmış köylüler, sert ve lezzetli bir yoğurdun nasıl mayalanacağının sırrını paylaştı.
Özellikle köylerde yaşayan birçok kişi, besinlerini doğallığa önem vererek tüketir. Marketlerde satılan yoğurtlar bolca tüketiliyor olsa da, evde yapılan yoğurtların kalitesi her zaman bir adım öndedir. Eğer köy yoğurduna olan düşkünlüğünüz yüksekse, köylülerin özel olarak sakladığı ev yoğurdu tarifini denemelisiniz.
Malzemeler:
2 litre süt
1 adet orta boy, kurumamış yeşil çam kozalağı
Hazırlanışı:
Kozalakları İyi Yıkayın: Topladığınız yeşil çam kozalaklarını iyice yıkayın.
Sütü Kaynatın: Sütü tencereye koyup orta ateşte kaynamaya bırakın. Eğer köy sütü kullanıyorsanız yaklaşık 7 dakika
kaynatın. Pastörize süt kullanıyorsanız, sütün kabarana kadar ısıtılması yeterlidir; ardından altını kapatabilirsiniz.
Sütü Soğutun: Yoğurt mayalayacağınız kabı hazırlayın ve sütü bu kaba dökün. Süt mayalama ısısına gelene kadar soğutun.
Mayalama Isısını Kontrol Edin: Sütün mayalama sıcaklığını kontrol etmek için serçe parmağınızı süt içinde 10 saniye bekletin; yanmıyorsa sıcaklık uygun demektir.
Kozalakları Ekleyin: Soğuyan sütün içine yeşil çam kozalaklarını ekleyin.
Mayalama İşlemi: Yoğurdu mayalamak için kabın üzerini kapatarak 10-12 saat bekletebilirsiniz. Alternatif olarak, ısıtılmış bir fırına koyarak 5 saat bekletmeniz de mümkün.
Dinlendirin: Mayalama işlemi tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirdikten sonra kozalakları çıkarın.