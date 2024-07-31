Köylülerin Sır Gibi Sakladığı Evde Yoğurt Mayalama Yöntemi: Yoğurt Hem Sert Hem Çok Lezzetli Oluyor

Özellikle köylerde yaşayan birçok kişi, besinlerini doğallığa önem vererek tüketir. Marketlerde satılan yoğurtlar bolca tüketiliyor olsa da, evde yapılan yoğurtların kalitesi her zaman bir adım öndedir. Eğer köy yoğurduna olan düşkünlüğünüz yüksekse, köylülerin özel olarak sakladığı ev yoğurdu tarifini denemelisiniz.



Malzemeler:

2 litre süt

1 adet orta boy, kurumamış yeşil çam kozalağı