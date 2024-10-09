Köylüler Kaynatıp Tek Tek İpe Diziyor: Kilosu 400 TL'den Satılıyor
Köylülerin günler süren emeğiyle geleneksel yöntemlerle hazırlanan orcik, kilosu 400 TL'den satılıyor.
Kaynak: AA
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, köylüler yıllardır ceviz ve üzümden geleneksel orcik yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Üreticiler, hasat ettikleri ceviz ve üzümleri günün belirli saatlerinde bahçelerinden topluyor ve kovalarla evlerine taşıyor.
Köylüler, cevizleri taşlarla kırarak içini çıkarıyor, üzümleri ise temizledikten sonra kazanlarda kaynatıyor. Ardından, cevizleri tek tek ipe dizip, kaynattıkları üzüm şırasına batırarak güneşin altında kurutuyorlar.
Geleneksel yöntemlerle üretilen ve katkı maddesi içermeyen bu orcik, kilosu 300-400 TL'den satışa sunuluyor. Üreticilerden Saray İnce, orcik yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirtti.
İnce, "Kış hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından orcik talebi alıyoruz. Yaptığımız orciklerin bir kısmını kendimiz için ayırıyoruz, kalanını ise satıyoruz" şeklinde konuştu. Çemişgezek, bu geleneksel lezzetleriyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.