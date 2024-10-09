Köylüler Kaynatıp Tek Tek İpe Diziyor: Kilosu 400 TL'den Satılıyor

İnce, "Kış hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından orcik talebi alıyoruz. Yaptığımız orciklerin bir kısmını kendimiz için ayırıyoruz, kalanını ise satıyoruz" şeklinde konuştu. Çemişgezek, bu geleneksel lezzetleriyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.