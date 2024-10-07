Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor

Salçalar, yemeklerde lezzet ve renk katmak için sıkça kullanılan kıvamlı soslardır. Ancak, salçanın uygun şekilde saklanmaması, küflenmesine ve bozulmasına yol açabilir. İşte salçanın taze kalması için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları: