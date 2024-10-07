Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor
Her yemeğin olmazsa olmazı salçaların en büyük sıkıntısı çok çabuk küflenmesi. Eğer domates, biber salçası küfleniyorsa hemen bunu yapın...
Kaynak: Haber Merkezi
Salçalar, yemeklerde lezzet ve renk katmak için sıkça kullanılan kıvamlı soslardır. Ancak, salçanın uygun şekilde saklanmaması, küflenmesine ve bozulmasına yol açabilir. İşte salçanın taze kalması için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları:
CAM KAVANOZ TERCİH EDİN
Salçanızı cam kavanozda saklamak, hijyenik ve dayanıklı bir seçenek sunar. Plastik kaplar, hava geçirgenliği nedeniyle salçanın küflenmesine yol açabilir. Cam kavanozlar ise salçanın hava ile temasını azaltarak koruma sağlar.
BUZDOLABINDA SAKLAYIN
Salçanızı buzdolabında saklamak, bozulma sürecini yavaşlatır. Oda sıcaklığında bırakılan salçalar, nem ve bakteriler nedeniyle daha hızlı bozulabilir. Buzdolabında saklanan salça, tazeliğini daha uzun süre korur.
ÜZERİNE ZEYTİNYAĞ DÖKÜN
Salçanın üzerine bir miktar zeytinyağı dökmek, hava ile temasını keser ve küflenmeyi önler. Ayrıca, zeytinyağı salçaya ekstra bir lezzet de katacaktır.