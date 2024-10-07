Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor

Her yemeğin olmazsa olmazı salçaların en büyük sıkıntısı çok çabuk küflenmesi. Eğer domates, biber salçası küfleniyorsa hemen bunu yapın...

Kaynak: Haber Merkezi

Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor - Resim: 1

Salçalar, yemeklerde lezzet ve renk katmak için sıkça kullanılan kıvamlı soslardır. Ancak, salçanın uygun şekilde saklanmaması, küflenmesine ve bozulmasına yol açabilir. İşte salçanın taze kalması için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları:

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Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor - Resim: 2

CAM KAVANOZ TERCİH EDİN

Salçanızı cam kavanozda saklamak, hijyenik ve dayanıklı bir seçenek sunar. Plastik kaplar, hava geçirgenliği nedeniyle salçanın küflenmesine yol açabilir. Cam kavanozlar ise salçanın hava ile temasını azaltarak koruma sağlar.

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Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor - Resim: 3

BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Salçanızı buzdolabında saklamak, bozulma sürecini yavaşlatır. Oda sıcaklığında bırakılan salçalar, nem ve bakteriler nedeniyle daha hızlı bozulabilir. Buzdolabında saklanan salça, tazeliğini daha uzun süre korur.

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Köylü Kadınlar Biliyor Ama Kimseye Söylemiyor: Bir Tutamı Salçadaki Küfü Jilet Gibi Kesiyor - Resim: 4

ÜZERİNE ZEYTİNYAĞ DÖKÜN

Salçanın üzerine bir miktar zeytinyağı dökmek, hava ile temasını keser ve küflenmeyi önler. Ayrıca, zeytinyağı salçaya ekstra bir lezzet de katacaktır.

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