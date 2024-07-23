Köydeki Hobileri Servet Sahibi Yaptı: Paraya Para Demiyorlar

Kütahya'da bir çiftin 9 yıl önceki hobi macerası gelir kapıları oldu. Paraya para demeyen çift, detayları anlattı...

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Köydeki Hobileri Servet Sahibi Yaptı: Paraya Para Demiyorlar

İsmail-Emine Daşgın çifti, 9 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanta dikti. Çift, lavanta bahçesini yıllar içerisinde 30 dönüme kadar çıkartarak, üretimi gelir kapısı haline dönüştürdü. Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 9 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Daha sonra da bu alanı genişlettik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" dedi.

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Daşgın, köy yolu ile lavanta bahçesi arasındaki 500 metrelik araç güzergahının bir an önce yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

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