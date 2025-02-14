Köpeklerin Sahibini Yalamasının Nedeni Ortaya Çıktı: Aslında Bunu Söylemek İstiyor

KÖPEKLER SAHİPLERİNİ NEDEN YALAR?

Köpeğinizin sizi hangi nedenle yaladığını tam olarak anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak genel olarak, yalama davranışı köpeğinizin size duyduğu sevgi ve bağlılığın bir göstergesi olarak kabul edilir.

Yavruluk dönemlerinde annelerinin onları temizlemek için yalaması, köpeklerde sevgi ve bağlılık duygularıyla ilişkilendirilen bir davranış haline gelir. Sahiplerini yalayarak, onlara olan sevgilerini ifade ederler.