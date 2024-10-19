Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Karşı Yöndeki Araca Çarptı: 8 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde yaşanan kazada, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kontrolü kaybetti ve karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 8 kişi yaralandı.

Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Karşı Yöndeki Araca Çarptı: 8 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesi genelinde ortaya çıkan köpeğe çarpan kamyonetlere karşı gelen 2 araç çarpması sonucu 2'i ağır 8 kişi kurtulurken, köpek ise telef oldu.

Edinilen olumsuzluklara bağlı olarak kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 65 ABV 272 plakalı Volkswagen Cady marka hafif ticari kamyonet Van istikametine seyir halindeyken tam önünde ortaya çıkan köpeğe vurmak için manevra yapmak çalışsa da köpeğe çarptıktan sonra karşıdan gelen 35 YY 200 plakalı Volkswagen Amarok marka kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Muza Karanfil Batırıp Kaynatın O Sorunu Tamamen Yok Ediyor Muza Karanfil Batırıp Kaynatın O Sorunu Tamamen Yok Ediyor
İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu
Kütahya’da "Helal Gıda ve Boykot" konulu konferans Kütahya’da "Helal Gıda ve Boykot" konulu konferans
Çankırı'da Apartman Dairesi Alevlere Teslim Oldu Çankırı'da Apartman Dairesi Alevlere Teslim Oldu