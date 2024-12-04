Konya'ya 1,5 Saat Uzaklıkta Bir Doğa Harikası! Türkiye'nin Saklı Cenneti
Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan, Konya’ya yalnızca 1,5 saatlik mesafedeki Nadire Kanyonu, doğa tutkunları için saklı bir cennet. Berrak suları ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken bu doğa harikası, Karaman’ın Ermenek ilçesinde konumlanıyor ve her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ermenek Çayı üzerinde uzanan ve 9 kilometrelik bir alanı kaplayan Nadire Kanyonu, yalnızca bölge halkının değil, çevre illerden gelen doğaseverlerin de gözde duraklarından biri haline gelmiş durumda.
Kanyonu çevreleyen yüksek ve sarp kayalar, zaman zaman 250 metreye kadar ulaşan yükseklikleriyle ziyaretçilerine nefes kesen manzaralar sunuyor.
GİZEMLİ KANYON
Ermenek Baraj Gölü’nün sakin sularında düzenlenen tekne turları, kanyonu keşfetmek için en ideal yol. Ziyaretçiler, tur boyunca kayaların sudaki yansımalarının oluşturduğu görsel şölenin tadını çıkarırken, kanyonun huzur dolu atmosferinde keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.
Nadire Kanyonu, çevresini saran yemyeşil doğası, berrak suyu ve eşsiz güzellikteki kayalıklarıyla doğanın gücünü ve huzurunu hissetmek isteyen herkese unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Bu büyüleyici kanyon, hem doğayla baş başa kalmak isteyenlerin hem de etkileyici fotoğraflar çekmeyi sevenlerin vazgeçilmez rotalarından biri.