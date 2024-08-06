Konya'nın En Lezzetli Böreği : Göbeteyi Tatarlar Gerçekte Bakın Nasıl Yapıyor...

Konya mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan göbete, özellikle Tatar mutfağının etkisiyle günümüze kadar gelmiş bir lezzettir.

Konya'nın En Lezzetli Böreği : Göbeteyi Tatarlar Gerçekte Bakın Nasıl Yapıyor... - Resim: 1

Göbete, ince hamurun içerisine konan patates ve kıyma harcı ile yapılan, kat kat hamurun bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir börek çeşididir. Peki, göbete böreğinin asıl yapılışını merak ettiniz mi? İşte, Tatarlar'ın gerçek göbete tarifi...

Türk mutfağı, dünyaca ünlü lezzetleriyle bilinir. Konya mutfağı da bu lezzetler arasında önemli bir yere sahiptir. Konya'nın en meşhur böreği olan göbete, yapımı oldukça kolay ancak lezzetiyle damakları şenlendiren bir tariftir.

Göbete yapımı için gerekli malzemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

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