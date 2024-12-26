Konyalı Köylülerin Sır Yöntemi! Tarhana Asla Sulu Kalmıyor
Tarhana çorbası pişirirken bu tarifi uygulamalısınız. Bu tarif sayesinde pişireceğiniz tarhana asla sulu kalmıyor. İşte Konyalı köylülerin sır yöntemi.
Tarhana çorbası, Türk mutfağının geleneksel ve lezzetli çorbalarından biridir. Genellikle tarhana adı verilen, yoğurt, un, domates, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bir karışımın kurutulup ufalanmasıyla elde edilen malzeme kullanılarak yapılır. Tarhana çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde sıcacık bir başlangıç olarak tercih edilir. Üzerine tereyağı ve kırmızı biber yakılarak servis edilmesi, çorbanın lezzetini daha da artırır. Hem doyurucu hem de besleyici bir seçenektir.
KONYALILAR TARHANA ÇORBASINI NASIL PİŞİRİYOR?
Malzeme Listesi:
Tarhana Çorbası Malzemeler:
3 yemek kaşığı ev tarhanası
1 yemek kaşığı nane
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Kırmızı pul biber
Tuz
Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?
Tencereye nane, salça, diğer baharatlar ve sıvı yağı alalım.
Tarhanaları ekleyip topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım.
Dilerseniz tarifinize tereyağı ekleyebilirsiniz.
Suyu az az ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Tel çırpıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz.
Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim.
Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.