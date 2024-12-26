Konyalı Köylülerin Sır Yöntemi! Tarhana Asla Sulu Kalmıyor

Tarhana çorbası, Türk mutfağının geleneksel ve lezzetli çorbalarından biridir. Genellikle tarhana adı verilen, yoğurt, un, domates, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bir karışımın kurutulup ufalanmasıyla elde edilen malzeme kullanılarak yapılır. Tarhana çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde sıcacık bir başlangıç olarak tercih edilir. Üzerine tereyağı ve kırmızı biber yakılarak servis edilmesi, çorbanın lezzetini daha da artırır. Hem doyurucu hem de besleyici bir seçenektir.

KONYALILAR TARHANA ÇORBASINI NASIL PİŞİRİYOR?