Konuşurken Beden Dilinizde Bu Hareketlere Dikkat Edin: Bal Gibi Haklıyken Bir Anda Haksız Olabilirsiniz

1- KOLLARI BAĞLAMAK

Birçok kişi farkında olmadan kollarını bağlayarak durur. Ancak bu hareket, iletişime kapalı ve savunmacı bir tavır olarak algılanabilir. Karşınızdaki kişiye mesafeli veya sabırsız olduğunuz izlenimini vermemek için kollarınızı rahatça yanlarınızda tutmanız daha olumlu bir etki yaratacaktır.

2- HUZURSUZ GÖRÜNMEK

Sürekli ellerle oynamak, kıyafetleri düzeltmek ya da nesneleri kurcalamak, huzursuzluk ve ilgisizlik mesajı verebilir. Otizm ve DEHB gibi nöroçeşitliliğe sahip kişilerde daha sık görülebilen bu hareketler, karşı tarafın dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Daha etkili bir iletişim için sakin ve odaklanmış bir duruş sergilemek önemlidir.