Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Atarak Durabildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da öğlen 14.00 sularında kontrolden çıkan otomobil şarampole takla atarak ancak durabildi.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Atarak Durabildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da 78 yaşındaki E.B.'nin kullandığı 07 HBH 42 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca şarampolde takla atarğo durabildi.

Karaman’da otomobilin kontrolden çıkarak şarampole takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Ereğli Kara yolunun 53. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (78) yönetimindeki 07 HBH 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan eşi Fadime Baykal (82), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili yapılan incelemenin ardından Fadime Baykal’n cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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