Kontak Anahtarının Yanına Başka Anahtar Takanlar Yandı

Kontak anahtarınıza ekleyeceğiniz her türlü ağırlık, ateşleme silindirin bozulmasına veya kilitlenmesine yol açabilir. Bu durum, anahtarın daha hızlı aşınmasına neden olarak, aracı çalıştırmada zorluklar yaşamanıza sebep olabilir.