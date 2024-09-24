Kontak Anahtarının Yanına Başka Anahtar Takanlar Yandı
Uzmanlar milyonlarca araç sahibini uyardı. Sakın kontak anahtarının yanına başka anahtar takmayın!
Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerinin sıkça yaptığı kritik bir hata, son araştırmalarla yeniden gündeme geldi. Türkiye'de milyonlarca kişi, kontak anahtarını normal anahtarlıkla birlikte kullanıyor. Ancak bu durumun, araca büyük zarar verdiği ortaya çıktı.
Kontak anahtarının yanına başka anahtar takmak aracın ateşleme silindirindeki hassas parçalara ciddi zararlar verebiliyor. Ekstra ağırlık, ateşleme silindiri üzerinde baskı oluşturarak, seyir halindeyken meydana gelen sarsıntı, dönüş ve titreşimlerin iç parçaları aşındırmasına yol açıyor.
Kontak anahtarınıza ekleyeceğiniz her türlü ağırlık, ateşleme silindirin bozulmasına veya kilitlenmesine yol açabilir. Bu durum, anahtarın daha hızlı aşınmasına neden olarak, aracı çalıştırmada zorluklar yaşamanıza sebep olabilir.
Ayrıca, kontak anahtarlığınıza ek ağırlık eklenmesi, elektrik sisteminde arızalara yol açabilir ve araç bilgisayarının iletişimini kesebilir. Bu tür sorunlardan kaçınmak için, kontak anahtarınızın yanında sadece aracınıza gerekli anahtarları bulundurmalısınız.