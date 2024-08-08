Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor
Yunan şeflerin kullandığı konserve yöntemi, özellikle domateslerin doğal lezzetini korumak adına oldukça önemlidir. Bu yöntemde, domatesler özenle seçilip temizlendikten sonra özel bir işleme tabi tutulmakta ve sonrasında hijyenik koşullarda konserve edilmektedir.
Konserve domates, genellikle soyulmuş, ısı ile işlendikten sonra konserve kutusuna doldurulmuş domateslerdir. Konserve domatesler birkaç farklı formda mevcuttur. Geleneksel formlar, soyulmuş domatesler, domates suyu, domates püresi ve bazen "mutfak için hazır" olarak adlandırılan öğütülmüş domateslerdir.
YUNAN ŞEFLER DOMATES KONSERVESİNİ NASIL YAPIYOR?
Artık sadece köyde yaşayanlar değil, şehirli kadınlar da kış gelmeden domates konservesi hazırlamaya koyuluyor. Peki kışlık domates konservesi nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
10 kilo domates
Yapılışı:
Domatesleri güzelce yıkayıp robotta çekin. Daha büyük parçalı isterseniz bıçak yardımı ile doğrayın. Çok sulandırmamaya dikkat ederseniz daha iyi sonuç alırsınız.
Rondodan geçirdiğiniz domatesleri bir tencereye yağsız olarak koyun, kaynamaya başladıktan sonra 30 ila 45 dakika arası pişirin.
Ayrı bir tencerede kavanozları kaynatmak için su kaynatın. Tencerede kaynamakta olan suyla kavanozları çalkalayın ve 1-2 taşım tıkırdatın. Kapakları da aynı şekilde kaynar suda biraz bekletin. Kaynayan domatesleri sıcak bir şekilde kavanozlara doldurun ve ağzını hiç beklemeden kapatıp, düz bir yere ters çevirin.
Kavanozlar soğuyana kadar yerlerinden kaldırmayın. Soğuyan kavanozları, güneş görmeyen bir yerde saklayın...
Kavanozlar açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve açılan kavanozu en geç iki gün içinde tüketin.
Eğer bitiremeyecekseniz konserveleri küçük kavanozlarda hazırlamanız daha iyi olacaktır. Kışın yemeklere, kızartmalara ve özellikle menemen yaparken kullanabilirsiniz.
Fotoğraflar: Youtube.com