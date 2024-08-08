Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor

Konserve domates, genellikle soyulmuş, ısı ile işlendikten sonra konserve kutusuna doldurulmuş domateslerdir. Konserve domatesler birkaç farklı formda mevcuttur. Geleneksel formlar, soyulmuş domatesler, domates suyu, domates püresi ve bazen "mutfak için hazır" olarak adlandırılan öğütülmüş domateslerdir.

YUNAN ŞEFLER DOMATES KONSERVESİNİ NASIL YAPIYOR?

Artık sadece köyde yaşayanlar değil, şehirli kadınlar da kış gelmeden domates konservesi hazırlamaya koyuluyor. Peki kışlık domates konservesi nasıl hazırlanır?