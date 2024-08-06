Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor

Yaz aylarında hasat edilen domates, bol bulunduğu için oldukça uygun fiyatlara satılabiliyor. Bu durum, milyonlarca insanın ekonomik olması amacıyla kilolarca domatesi konserveye doldurmasına ve kış mevsiminde kullanmak için saklamasına yol açmakta. Halk arasında 'kışlık' olarak bilinen bu süreç, uygun şekilde uygulanmaması halinde tüm domateslerin çöpe gitmesine neden olabilir.

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Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor - Resim: 1

Kış aylarında hem daha lezzetsiz hem de pahalı fiyatlara satılan domatesler, milyonlarca insanın yaz aylarında konserve stoklamasına neden oluyor.

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Kış aylarında çok daha pratik ve daha lezzetli domates yemek isteyenler, kilolarca tarla domatesini kazanlarda kaynatıyor, sonrasında konservelere doldurarak beklemeye alıyor. Aylarca bozulmayan konserveler, kış aylarında oldukça lezzetli şekilde tüketiliyor ve bu şekilde ev ekonomisine destek olunuyor. Ancak oldukça hassas yürütülmesi gereken bu süreçte yapılacak hatalar, konservelerin çöpe gitmesine ve paranızın buharlaşmasına neden olabilir.

İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar.

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