Kombinin Yanına Sakın Bu Eşyaları Koymayın! Servis Ustası Açıkladı, Herkes Aynı Hatayı Yapıyor

KOMBİNİN YANINA KONULMAMASI GEREKEN EŞYALAR

Yanıcı Maddeler: Boya kutuları, temizlik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri kombiye yakın tutmak büyük bir risktir. Sıcaklık değişimleri ve olası elektriksel aksamalar yangına neden olabilir.

Kıyafetler: Kombi üzerine veya çevresine asılan kıyafetler, hem cihazın hava almasını engeller hem de yangın riskini artırır.

Kağıt Ürünleri: Gazete, dergi, karton gibi yanıcı materyaller, kombiye yakın olduğunda alev alarak büyük yangınlara neden olabilir.

Elektrikli Eşyalar: Saç kurutma makinesi, ütü gibi elektrikli aletleri kombiye yakın kullanmak, kısa devre ve elektrik çarpması riskini artırır.

Evcil Hayvan Mamaları ve Su Kapları: Evcil hayvanların kombiye ulaşması, hem hayvanın güvenliği hem de cihazın zarar görmesi açısından risk oluşturur.