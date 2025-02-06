Kombinin Yanına Sakın Bu Eşyaları Koymayın! Servis Ustası Açıkladı, Herkes Aynı Hatayı Yapıyor
Sıcak su ihtiyacını karşılayan ve evimizi ısıtan kombiler hayatımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak birçok kişi, farkında olmadan kombinin yanına ya da çevresine yanlış eşyalar koyabiliyor. İşte kombiden uzak tutmanız gereken eşyalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerimizin kalbi konumundaki kombiler, güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun bir çevreye ihtiyaç duyarlar. Kombi, evlerimizin güvenliği ve konforu için önemli bir cihaz ancak, birçok kişi farkında olmadan kombinin yanına yerleştirdikleri eşyalar nedeniyle ciddi riskler yaratabilir. Uzmanlar kombinin yanına asla konulmaması gereken eşyaları açıkladı.
YANGIN RİSKİ TAŞIYOR
Kombinin yanlış kullanımı ciddi sonuçlara yol açabilir. Kombiler, sürekli olarak yüksek sıcaklıklarda çalışır ve yanıcı maddelere yakın olması durumunda yangın riskini artırır. Ayrıca, kombi çevresindeki eşyalar, cihazın hava sirkülasyonunu engelleyerek verimliliğini düşürebilir ve arızalara neden olabilir.
KOMBİNİN YANINA KONULMAMASI GEREKEN EŞYALAR
Yanıcı Maddeler: Boya kutuları, temizlik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri kombiye yakın tutmak büyük bir risktir. Sıcaklık değişimleri ve olası elektriksel aksamalar yangına neden olabilir.
Kıyafetler: Kombi üzerine veya çevresine asılan kıyafetler, hem cihazın hava almasını engeller hem de yangın riskini artırır.
Kağıt Ürünleri: Gazete, dergi, karton gibi yanıcı materyaller, kombiye yakın olduğunda alev alarak büyük yangınlara neden olabilir.
Elektrikli Eşyalar: Saç kurutma makinesi, ütü gibi elektrikli aletleri kombiye yakın kullanmak, kısa devre ve elektrik çarpması riskini artırır.
Evcil Hayvan Mamaları ve Su Kapları: Evcil hayvanların kombiye ulaşması, hem hayvanın güvenliği hem de cihazın zarar görmesi açısından risk oluşturur.