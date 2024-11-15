Koltukta Televizyon Karşısında Uyuyakalanlar Dikkat: Uyku Uzmanı Açıkladı
Uzun bir günün ardından, evimize döndüğümüzde çoğumuz kendimizi rahatlatmak için televizyon karşısına geçeriz. Hatta bazen farkında olmadan uykuya dalarız. Peki, bu alışkanlık sağlığımız için ne gibi sonuçlar doğurur?
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon karşısında uyumanın uyku kalitesini etkileyip etkilemediği uzun yıllardır tartışılan bir konu. Berlin Charité Disiplinlerarası Uyku Tıbbı Merkezi'nin bilimsel direktörü Thomas Penzel'e göre, bu sorunun net bir cevabı yok. Kişiden kişiye değişen bir durum.
Televizyon karşısında uykuya daldığımızda genellikle hafif uyku evresinde oluruz. Bu evrede beynimiz dış uyaranlara karşı daha duyarlıdır. Bu durum bazı kişiler için uyku kalitesini bozmazken, bazıları için uyku düzenini olumsuz etkileyebilir.
Televizyon ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun üretimini engeller. Melatonin, uyku düzenimizi sağlayan önemli bir hormondur. Bu nedenle mavi ışığa maruz kalmak uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Ayrıca kanepede uyumak, omurga sağlığımızı olumsuz etkileyebilir ve kas-iskelet sistemi ağrılarına neden olabilir.