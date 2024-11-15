Koltukta Televizyon Karşısında Uyuyakalanlar Dikkat: Uyku Uzmanı Açıkladı

Televizyon ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun üretimini engeller. Melatonin, uyku düzenimizi sağlayan önemli bir hormondur. Bu nedenle mavi ışığa maruz kalmak uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Ayrıca kanepede uyumak, omurga sağlığımızı olumsuz etkileyebilir ve kas-iskelet sistemi ağrılarına neden olabilir.



