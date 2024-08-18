Kolesterolü Anında Yok Ediyor! Kalbe İyi Gelen En Güçlü Bitkisel Protein

Vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengin olan yer fıstığı, E vitamini, B vitamini kompleksi, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi önemli besin maddelerini içeriyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önlemeye yardımcı olurken, düşük glisemik indeks değeriyle kan şekerini dengelemeye destek sağlıyor.

Ancak, yer fıstığının yüksek kalorili olduğu ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalı.