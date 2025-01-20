Kol Saatinin Sol Tarafa Takılmasının Nedeni Meğer Buymuş: Duyunca Hak Vereceksiniz

Kol saatlerinin neden genellikle sol bilekte takıldığı, çoğu insanın merak ettiği bir sorudur. Bu alışkanlığın kökenleri, tarihsel ve pratik nedenlere dayanır.

İlk kol saatleri oldukça büyük ve kullanışsızdı. Sağ elin daha çok iş yaptığı düşünüldüğünde, saatin sol bileğe takılması daha pratikti.