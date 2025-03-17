Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor

3. Tavada Kızdırma ve Köpürme Testi

Gerçek tereyağı, yüksek ısıya maruz kaldığında iştah açıcı bir koku yayar ve köpük oluşturur. Test etmek için:

Küçük bir parça tereyağını bir tavaya alın ve kızdırın.

Eğer tereyağı köpürmeye başlıyorsa, içeriğinde doğal süt bileşenleri bulunur.

Köpürme yoksa ve sadece yağ gibi eriyorsa, margarin veya katkı içeren bir tereyağı olabilir.