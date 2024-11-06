Kokusu Herkesi Mest Ediyor Ancak 1 Dilimi Tehlike Saçıyor: Tostu Sakın Bu Şekilde Yemeyin!
Yanmış ekmek kokusunun iştah kabartan kokusunu bilmeyen yok. Peki yanmış tostun insan sağlığını tam anlamıyla tehdit ettiğini biliyor muydunuz?
Kaynak: Haber Merkezi
Kahvaltı hazırlarken biraz fazla kızararak yanmaya başlamış bir tost, evde iştahları kabartmaya yeter. Ancak bu koku her ne kadar iştah kabartsa da işin sağlık boyutu düşünüldüğünden çok daha ciddi.
İNSAN KANSEROJENİ İLAN EDİLDİ
Yanmış ekmekte, akrilamid adı verilen bir kimyasal oluşur ve bu madde uzun süreli tüketimlerde sinir sistemini olumsuz etkileyerek kanser riskini artırır.
Akrilamid, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "olası insan kanserojeni" olarak ilan edildi.
SEBZELER İÇİN DE GEÇERLİ
Yanmış yiyecekler, özellikle ekmek ve sebzeler, akrilamid adı verilen bir kimyasal içerir. Akrilamid, gıdalarda doğal olarak bulunmaz; 120°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda nişastalı yiyeceklerin pişirilmesiyle ortaya çıkar.
Bu kimyasal, yiyeceğin içerdiği doğal şekerin, asparagin adı verilen bir amino asitle reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Kaynatma veya buharda pişirme gibi düşük sıcaklıkta pişirme yöntemleri ise akrilamid üretmez ve bu yüzden daha sağlıklı bir tercih olabilir.
SADECE BİR DİLİMİNDE BU KADAR BULUNUYOR
Bir dilim tostta 4,8 mikrogram akrilamid bulunur. Telegraph'ın haberine göre Prof. Jones, "Yanmış yiyeceklerle maruz kaldığınız akrilamid miktarının kansere yol açacak kadar yüksek olduğuna dair bir kanıt olmadığını vurgulamak isterim" diyor ve ortalama bir dilim tostta yaklaşık 4,8 mikrogram akrilamid bulunurken, yanmış bir dilim tostta bunun yaklaşık iki katı (9,6 mikrogram) akrilamid bulunduğunu söylüyor.
Araştırmalar, insanların vücut ağırlığının kilogramı başına günde 2,6 mikrograma kadar akrilamid yemesinin güvenli olduğunu gösteriyor.
FAYDALARINI DA ALIP GÖTÜRÜYOR
Prof. Jones, kızarmış ekmeğin yakılmasının veya sebzelerin kararana kadar pişirilmesinin hoş olmayan bir tat vermesinin yanı sıra vitaminlerin ve diğer yararlı moleküllerin de parçalanmasına yol açabileceğini açıklıyor.
Yapılan araştırmalar ayrıca akrilamidin yüksek dozda maruz kalınmasının beyin sağlığının bozulmasına, erkeklerde üreme sorunlarına ve yeni doğan bebeklerde düşük doğum ağırlığına yol açtığını ortaya koyuyor.