Kokusu Herkesi Mest Ediyor Ancak 1 Dilimi Tehlike Saçıyor: Tostu Sakın Bu Şekilde Yemeyin!

SEBZELER İÇİN DE GEÇERLİ

Yanmış yiyecekler, özellikle ekmek ve sebzeler, akrilamid adı verilen bir kimyasal içerir. Akrilamid, gıdalarda doğal olarak bulunmaz; 120°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda nişastalı yiyeceklerin pişirilmesiyle ortaya çıkar.

Bu kimyasal, yiyeceğin içerdiği doğal şekerin, asparagin adı verilen bir amino asitle reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Kaynatma veya buharda pişirme gibi düşük sıcaklıkta pişirme yöntemleri ise akrilamid üretmez ve bu yüzden daha sağlıklı bir tercih olabilir.

SADECE BİR DİLİMİNDE BU KADAR BULUNUYOR

Bir dilim tostta 4,8 mikrogram akrilamid bulunur. Telegraph'ın haberine göre Prof. Jones, "Yanmış yiyeceklerle maruz kaldığınız akrilamid miktarının kansere yol açacak kadar yüksek olduğuna dair bir kanıt olmadığını vurgulamak isterim" diyor ve ortalama bir dilim tostta yaklaşık 4,8 mikrogram akrilamid bulunurken, yanmış bir dilim tostta bunun yaklaşık iki katı (9,6 mikrogram) akrilamid bulunduğunu söylüyor.

Araştırmalar, insanların vücut ağırlığının kilogramı başına günde 2,6 mikrograma kadar akrilamid yemesinin güvenli olduğunu gösteriyor.