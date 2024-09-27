Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
Lezzetli köfte pişirmek için mutlaka aklınızda bulunması gereken tüyo. Kasap Köfte bu tarif sırlarıyla çok daha lezzetli oluyor.
Köfte yapmak, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak köfteyi mükemmel bir şekilde pişirmek, herkesin kolayca başarabileceği bir iş değildir. Bu nedenle, kasap köfte yaparken bilmeniz gereken bazı tüyoları sizinle paylaşmak istiyoruz.
Kasap köfte yapılışı kolay ancak tadı enfes olan yemeklerimizden biridir. Hem gündelik hem de misafire yapılabilecek bir tarif olmasıyla da çokça tüketilmektedir. Peki kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri nelerdir? İşte kasap köfte tarifi...
KASAP KÖFTE MALZEMELERİ
750 gr dana köftelik kıyma
2 adet orta boy kuru soğan
Yaklaşık 1 çay bardağı galeta unu ya da ekmek kırıntısı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
YAPILIŞI
Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.
Soğanları soyup rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkartın.
Kıymanın üzerine rende soğan, baharatlar ve ekmek içi ekleyerek iyice yoğurun.
Cevizden biraz büyük parçalar kopararak elinizde yuvarlatın ve avucunuzda biraz bastırarak şekil verin.
İster mangalda isterseniz de tavada önlü arkalı pişirerek servis yapın.
Afiyet olsun...
Fotoğraflar: Youtube.com