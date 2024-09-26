Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı! Binlerce Kişi Tepki Gösterdi

Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf isimli restoran zinciri, geçtiğimiz yıllarda birkaç alışveriş merkezinde başladığı şubeleşme sürecinde hızla büyüyerek ülkenin en büyük gıda üreticileri arasına girdi.



Yaşanan büyümeyi fiziki restoranlar ile sınırlı tutmayan Köfteci Yusuf, en popüler yemek uygulamalarında da milyonlarca hazır ya da dondurulmuş ürün satışı ile adından söz ettiriyor.



SİPARİŞLERDE YAPILAN ALDATMACA TEPKİ TOPLADI



İsrail'in yaklaşık 1 yıldır Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e destek veren şirketlere boykot uygulayan vatandaşlar, Köfteci Yusuf'un internet siparişlerinde popüler bir kola markasına yer vermediğini ancak siparişlerde bu içeceğin gönderimine devam ettiğine dikkat çekti.



Boykotlar nedeniyle tepki toplamamak için internet ortamında bu ürünlerin satışını yaptığını belirtmeyen firma, halihazırda söz konusu boykotlu içecekleri ise satmaya devam ediyor. Durumu fark ederek sosyal medyaya taşıyan bazı kullanıcılar, firmaya yönelik tepki gösterilmesi çağrısında bulunurken, Gıda Ajansı isimli sayfanın paylaşımına binlerce tepki geldi.