Kocaeli'de Feci Kaza: Tırın Altında Kaldılar

Kocaeli TEM Otoyolu girişinde tırın altında kalan otomobildeki 2 kişi feci şekilde can verdi.

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Kocaeli'de Feci Kaza: Tırın Altında Kaldılar

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Tırın altında kalan otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet A. idaresindeki 34 YM 6858 Toyota marka otomobil, 34 FUE 856 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yarısı tırın altına girdi. Korkunç kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan karı-kocayı çıkarmak için çalışma başlattı. Titiz çalışma sonrasında itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan İsmet A. ve Gülsen A. çifti, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan çift, hastaneye kaldırıldı. Çiftin memleketten İstanbul’a döndükleri öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan kışlık erzaklar çıkarılarak muhafaza altına alındı.
Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde 7 kilometrelik trafik oluştu. Jandarma ekipleri, kontrollü olarak yolu tek şeritten trafiğe açtı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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