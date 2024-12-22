Koç Yine Zirvede! Türkiye'nin En İyisi Seçildi, İşte Tam Liste

URAP, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini belirlerken Clarivate Analytics/InCites ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayımladığı verileri temel aldı. Sıralamada öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları, toplam bilimsel dokümanlar, uluslararası ve yurt içi ortak makaleler, TÜBİTAK’tan alınan proje sayıları ile doktora öğrenci oranı gibi kriterler dikkate alındı.

İLK ÜÇ SIRA DEĞİŞMEDİ

URAP raporunda, üniversitelerin akademik performanslarını farklı göstergelere göre karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Genel sıralamada Koç Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise üçüncü oldu. Ankara Üniversitesi ise geçen yılki sıralamadan iki basamak yükselerek dördüncü sıraya çıktı.