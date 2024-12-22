Koç Yine Zirvede! Türkiye'nin En İyisi Seçildi, İşte Tam Liste
University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP), 2023-2024 dönemine ilişkin Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
URAP, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini belirlerken Clarivate Analytics/InCites ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayımladığı verileri temel aldı. Sıralamada öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları, toplam bilimsel dokümanlar, uluslararası ve yurt içi ortak makaleler, TÜBİTAK’tan alınan proje sayıları ile doktora öğrenci oranı gibi kriterler dikkate alındı.
İLK ÜÇ SIRA DEĞİŞMEDİ
URAP raporunda, üniversitelerin akademik performanslarını farklı göstergelere göre karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirdiği belirtildi.
Genel sıralamada Koç Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise üçüncü oldu. Ankara Üniversitesi ise geçen yılki sıralamadan iki basamak yükselerek dördüncü sıraya çıktı.
TÜRKİYE’NİN EN İYİ 23 ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sabancı Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI
URAP ayrıca tıp fakültesi bulunmayan üniversitelerin sıralamasını da açıkladı. Bu kategoride zirvede ODTÜ yer alırken, İTÜ ikinci, Sabancı Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çankaya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Akademik Performans Göstergeleri Arttı
2009 yılından bu yana 9 göstergeyle yapılan sıralama, son iki yılda 15 göstergeye çıkarıldı. Bu durum, üniversitelerin akademik performanslarının daha geniş bir perspektifle değerlendirildiğini ortaya koydu.