Klozet Temizliği İçin Sadece Bir Tablet Yetiyor! Tertemiz Yapıyor, Banyo Mis Gibi Kokuyor
Ev temizliğinde en çok zaman ve emek harcanan alanlardan biri olan banyolar, hijyen gereği özenli bir temizlik ister. Ancak artık klozet temizliği için çamaşır suyu veya sert kimyasallar kullanmanıza gerek yok.
Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşık makinesi tabletleri, inatçı klozet lekelerini anında çözebilen bir yöntem olarak son dönemlerde ilgi çekmeye başladı. Klozet temizliğinde tek bir tablet bütün bölgeleri hijyenik bir hale getirirken, güzel kokmasını da sağlıyor. Peki bulaşık deterjanı tabletiyle klozet temizliği nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
BİR TABLET KLOZETİ TERTEMİZ YAPIYOR
Bulaşık makinesi tabletleri, klozette biriken sarı lekeleri ve bakterileri kolayca yok ediyor. Yapmanız gereken şeyler şunlar:
-Temizliğe başlamadan önce bir tablet klozetin içine bırakın.
-Diğer temizlik işlerinizi yaparken tablet eriyerek lekelere nüfuz etsin.
-Son olarak üzerine sıcak su dökerek köpürmesini sağlayın.
NEDEN DAHA ETKİLİ?
Bulaşık tabletleri, yağ ve organik kalıntıları parçalayarak inatçı lekeleri anında temizliyor. Dezenfekte edici özelliği sayesinde mikropları öldürerek hijyen sağlıyor. Tüm bunlarla beraber, pratik ve ekonomiktir ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallara göre daha güvenli ve etkili bir temizlik sağlar.