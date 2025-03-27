Klozet Temizliği İçin Sadece Bir Tablet Yetiyor! Tertemiz Yapıyor, Banyo Mis Gibi Kokuyor

NEDEN DAHA ETKİLİ?

Bulaşık tabletleri, yağ ve organik kalıntıları parçalayarak inatçı lekeleri anında temizliyor. Dezenfekte edici özelliği sayesinde mikropları öldürerek hijyen sağlıyor. Tüm bunlarla beraber, pratik ve ekonomiktir ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallara göre daha güvenli ve etkili bir temizlik sağlar.