Klimanızı Nasıl Bozarsınız? Yaygın Yapılan 6 Hata
Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kurtulmanın tek yolu klimalardır. Hayatımızda yeri doldurulamaz olan bu cihazlar, son derece teknolojik ürünler olduğu için yanlış kullanılmaları halinde kolaylıkla bozulabilir. Klimanızın ömrünü tüketmemek için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
Yaz aylarında artan sıcaklar, eğer sürekli deniz ya da havuza girerek serinleme imkanınız bulunmuyorsa yaşamı sizin için katlanılamaz hale getirebilir.
Bu tür durumlara karşı teknolojinin sunduğu en büyük imkan olan klimalar, uygun kullanımda yaz aylarının serin şekilde geçmesine yardımcı olabilir. Ancak büyük görüntülerine rağmen oldukça hassas devrelere sahip klimalar, yanlış kullanılmaları halinde kolaylıkla arızalanabiliyor. Klimanızın bozulması halinde hem binlerce liralık masrafa girmemek hem de servis süresi boyunca klimasız kalmamak için uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:
KLİMANIZI SÜREKLİ AÇIP KAPATMAYIN
Bazı insanlar hayattaki kararsızlıklarını klima kullanımına da taşır. Bazen odanın sıcak olduğunu düşünerek klimaları çalıştırırken, birkaç dakika sonra odanın soğuduğunu düşünerek klimaları kapatır. Bunu bir döngü haline getiriyor ve klimaları sürekli açıp kapatıyorsanız, bu cihazınızın bozulmasıyla sonuçlanacaktır.
Bunun yerine klimalarınızı uygun moda alabilir ve oda sıcaklığına göre kendisini ayarlamasını sağlayabilirsiniz.
YANLIŞ KLİMA MONTAJI
Klimaların evin neresinde konumlandığı oldukça önemlidir. Birçok insan, evde en çok zaman geçirilen bölge olan salonları klima montajı için tercih ederken, bazıları ise tüm odaları soğutmasını planlayarak evlerdeki hollere klimaları yerleştirmeyi uygun görmekte. Ancak çok odaya sahip bir eve tek bir klima kurmak, günün sonunda istediğiniz sonuçları vermeyecektir. 75 metrekarenin üzerindeki evlerde tek bir odada kullanılan klima, evin genelinde soğukluk yaratmada başarısız kalacaktır.
KAPILARI VE PENCERELERİ AÇMAYIN
Yaz sıcaklarında çalışan klimaların işleyişini engellemenin en yaygın yollarından biri de camların ve kapıların açık bırakılmasıdır. Bu şekilde odaya nem girişi olacak ve klimanız odayı soğutmak için daha fazla performans göstermek zorunda kalacaktır. Bu durum makinenizin devir sayısını zorlayacak ve günün sonunda yaşam ömrünün azalmasıyla sonuçlanacak.
KLİMA GAZINI DOLDURMAMAK
Klimalar, teknolojik aletler olması nedeniyle düzenli sürelerde bakım ihtiyacı duyar. Özellikle ilk günkü performansından uzaklaşan ve soğuk hava üfleme konusunda başarısız olan klimalar, içerinde bulunan klima gazının bittiğine işaret ediyor olabilir. Böyle durumlarda yetkili bir ekipten destek almak ve belirli bir ücret karşılığında klima gazını doldurmak isabetli olacaktır.
Yenilenen klima gazıyla birlikte makinenizin ilk günkü gibi soğuttuğunu göreceksiniz.
KLİMA MOTORUNU YERE YAKIN MONTE ETMEYİN
Klimaların evin dışındaki pencere kısmına ya da çatıya monte edilen motor kısmı, olabildiğinde yerden yüksekte olmalıdır. Zemine yakın şekilde yerleştirilen klima motorları zamanla yaprak, çöp ve çim kalıntılarıyla dolacak ve performans düşüklüğü gösterecektir.