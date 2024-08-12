Klimanızı Nasıl Bozarsınız? Yaygın Yapılan 6 Hata

KLİMA GAZINI DOLDURMAMAK

Klimalar, teknolojik aletler olması nedeniyle düzenli sürelerde bakım ihtiyacı duyar. Özellikle ilk günkü performansından uzaklaşan ve soğuk hava üfleme konusunda başarısız olan klimalar, içerinde bulunan klima gazının bittiğine işaret ediyor olabilir. Böyle durumlarda yetkili bir ekipten destek almak ve belirli bir ücret karşılığında klima gazını doldurmak isabetli olacaktır.

Yenilenen klima gazıyla birlikte makinenizin ilk günkü gibi soğuttuğunu göreceksiniz.

KLİMA MOTORUNU YERE YAKIN MONTE ETMEYİN



Klimaların evin dışındaki pencere kısmına ya da çatıya monte edilen motor kısmı, olabildiğinde yerden yüksekte olmalıdır. Zemine yakın şekilde yerleştirilen klima motorları zamanla yaprak, çöp ve çim kalıntılarıyla dolacak ve performans düşüklüğü gösterecektir.