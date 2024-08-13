Klimalar Tarihe Karışıyor: Otomobillerde Yeni Dönem

Yaz aylarında araçların aşırı ısınması, birçok otomobil sahibinin karşılaştığı yaygın bir sorun. Sürücüler, bu sorunu önlemek için genellikle açık renkli araçları tercih ediyor. Ancak Nissan’ın geliştirdiği bu teknoloji, sıcak hava koşullarında iç mekan sıcaklıklarını önemli ölçüde azaltarak konforu artırmayı vaat ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem