Klimalar Tarihe Karışıyor: Otomobillerde Yeni Dönem
Türkiye’nin önde gelen otomotiv markalarından Nissan, yaz aylarında araçların iç sıcaklıklarını düşürme konusunda çığır açacak bir yenilik geliştirdi. Şirketin yeni teknolojisi, otomobillerin iç sıcaklığını 12 dereceye kadar düşürebilecek.
Yaz aylarında araçların aşırı ısınması, birçok otomobil sahibinin karşılaştığı yaygın bir sorun. Sürücüler, bu sorunu önlemek için genellikle açık renkli araçları tercih ediyor. Ancak Nissan’ın geliştirdiği bu teknoloji, sıcak hava koşullarında iç mekan sıcaklıklarını önemli ölçüde azaltarak konforu artırmayı vaat ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem